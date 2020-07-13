Саратов, , 10:03 — REGNUM В ближайшее время в бюджет Саратовской области поступит 1 млрд рублей. Соответствующая информация появилась в паблике сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в воскресенье, 12 июля.

Так, на погашение долгов в системе здравоохранения направят 300 млн рублей, на первый этап программы ремонта тротуаров в Саратове рядом с объектами соцсферы — 365 млн рублей, 88 млн рублей на завершение строительства школы в Тепловке Новобурасского района, 70 млн рублей на финансирование программы сноса и вывоза аварийных домов в Саратове. На второй этап капремонта школы в Перелюбе — 65 млн рублей, 57 млн рублей — на строительство ледовой арены в Саратове, строительство нового приюта для бездомных животных в Заводском районе Саратова — 30 млн рублей, ремонт разрушенного участка старой набережной в Саратове — 20 млн рублей, проектирование реконструкции аэроклуба имени Ю. А. Гагарина в поселке Дубки — 5 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, регионы Приволжского федерального округа получат дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере около 40,5 млрд рублей.

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