Москва, , 11:25 — REGNUM В Москве в первом полугодии экономия на госзакупках составила 20 млрд рублей, сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, московские заказчики по 44-ФЗ заключили 178,6 тыс. контрактов на сумму 459,3 млрд рублей. Объём соглашений вырос на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Конкуренция на торгах в этом году в среднем четыре-пять участников на лот, в результате общая экономия по итогам заключенных контрактов составила более 20 млрд рублей», — сказал он.

По словам мэра, наиболее активными участниками конкурсов являются малые предприятия.

Также увеличились показатели закупок малого объёма — до 600 тыс. рублей.

«За первое полугодие было заключено более 132 тысяч таких контрактов на общую сумму почти 14 миллиардов рублей», — рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.