Пенза, , 10:41 — REGNUM На базе поликлиники Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко до конца текущего года откроют второй центр амбулаторной онкологической помощи, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Еще одна площадка для диагностики и раннего выявления злокачественных опухолей создается в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На данный момент Центр доукомплектовывается новейшим оборудованием.

Всего в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Пензенской области до 2024 года создадут 10 центров амбулаторной онкологической помощи. В октябре 2019 года в Пензе открыли первый такой центр на базе поликлиники №14.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Пензенская область получит в 2020 году 330 млн рублей и в 2021 году 167 млн рублей. Средства пойдут на реконструкцию акушерского корпуса и главного корпуса с устройством теплого перехода Пензенской областной детской клинической больницы имени Филатова и на строительство лабораторно-диагностического корпуса Областного онкологического диспансера.

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