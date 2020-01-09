Москва, , 18:00 — REGNUM Девять регионов Приволжского федерального округа получат федеральные средства на строительство объектов здравоохранения. Соответствующий документ был подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым. Средства будут выделены в период до 2021 года.

Так, Башкирия получит 185,735 млн рублей на строительство Республиканского клинического онкологического диспансера на 240 коек.

Марий Эл на строительство перинатального центра получит 777,751 млн рублей в 2020 году и 840,786 млн рублей в 2021 году, на этот же год запланировано введение центра в эксплуатацию.

Мордовии выделят 1,231 млрд рублей в 2020 году и 1,513 млрд рублей в 2021 году. Средства пойдут на строительство поликлиники Республиканского онкологического диспансера на 200 посещений в смену и на хирургический корпус Детской республиканской клинической больницы на 150 коек. Ввод обоих объектов ожидается в 2021 году.

Татарии предусмотрено 1,243 млрд рублей в 2020 году и 592 млн рублей в 2021 году. Средства направят на строительство филиала Республиканского клинического онкологического диспансера в Набережных Челнах — ввод в 2020 году, а также на строительство Центра детской онкологии, гематологии и хирургии на 100 коек в 2021 году.

Удмуртия получит на строительство лечебного корпуса с поликлиникой Республиканской клинической туберкулезной больницы в 2020 году 451,6 млн рублей и 482,926 млн рублей в 2021 году. Объект рассчитан на 140 коек и будет готов в 2021 году.

Оренбургская область получит средства на строительство Областной детской клинической больницы, которое запланировано до 2023 года. В 2020 году сумма средств составит 900 млн рублей, в 2021-м — 1,127 млрд рублей, в 2022-м — 1,144 млрд рублей. Учреждение рассчитано на 400 коек.

Пензенская область получит в 2020 году 330 млн рублей и в 2021 году 167 млн рублей. Средства пойдут на реконструкцию акушерского корпуса и главного корпуса с устройством теплого перехода Пензенской областной детской клинической больницы имени Филатова и на строительство лабораторно-диагностического корпуса Областного онкологического диспансера.

На строительство инфекционного корпуса Сызранской городской больницы №2 (Самарская область) будет выделено 213,72 млн рублей в 2020 году и 207,987 млн рублей в 2021 году.

Саратовская область получит средства на строительство Областного онкологического диспансера, которое запланировано до 2022 года. В 2020 году выделят 2 млрд рублей, в 2021-м — также 2 млрд рублей, в 2022-м — 1,643 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, всего документ предусматривает распределение средств на софинансирование капитальных вложений в объекты здравоохранения, которые находятся в государственной собственности 46 регионов. В 2020 году на эти цели предусмотрено 35,5 млрд рублей, в 2021 году — 29,54 млрд рублей, в 2022 году — 30,5 млрд рублей.