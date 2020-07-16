Москва, , 08:52 — REGNUM Завершилась работа над национальной программой по развитию Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года. Итоговый документ направлен на согласование в федеральные ведомства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития.

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Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев дал поручение федеральным ведомствам согласовать текст программы в течение восьми дней. Затем документ будет направлен в правительство РФ.

Программа разрабатывалась совместно дальневосточными регионами. Свои предложения присылали жители краёв и областей.

«Я хочу подчеркнуть, что национальная программа развития округа — это серьёзный труд учёных, политиков, общественных организаций, представителей всех уровней власти и конкретных жителей Дальнего Востока», — сказал глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, по указу президента России Владимира Путина правительство РФ должно рассмотреть и утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.