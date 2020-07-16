Москва, , 03:25 — REGNUM Арбитраж Москвы 17 августа 2020 года начнёт рассматривать многомиллионный иск к ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой». Истцом выступает научно-производственное предприятие, которое производит большой ассортимент разного оборудования, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление «о взыскании 19 907 562,02 рубля по договору №ОМТО-174 от 07.02.2020 года» поступило в суд от ООО «Научно-производственное предприятие «Монотест». 9 июля 2020 года дело приняла судья Анушкина.

Подробности спора «Монотеста» с «Сухим» пока неизвестны, но научное предприятие также являлось бизнес-партнёром для ПАО «Ижсталь» (Удмуртия). В декабре 2019 года ООО с ПАО взыскало более 1,8 млн рублей долга по договору поставки спектрометра рентгенофлюоресцентного (Элемент 5000 РФА).

Напомним, ранее претензии авиахолдинг также получил от ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий». Иск, поданный 10 июля 2020 года на сумму 10 470 673,56 рубля, арбитраж Хабаровского края рассмотрит 5 августа 2020 года.