Москва, , 14:58 — REGNUM Первые шаги по реформированию таможенных органов в России сделаны в правильном направлении. Об этом 15 июля заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным, сообщили в пресс-службе Кремля.

Руководитель ФТС напомнил, что в соответствии с решением главы государства от 2017 года прошла реформа таможенных органов и процессов таможенного администрирования.

На встрече с Путиным Булавин подвел итоги реформы, а также поделился планами на будущее, которые проработаны в стратегии развития Таможенной службы до 2030 года.

«Сделано действительно немало, качество таможни меняется, работы до 2030 года нужно ещё больше сделать, — сказал Путин. — Хочу пожелать Вам удачи».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2019 года Владимир Булавин заявил, что ФТС России завершает масштабную реформу ведомства, которая проводилась с 2018 года. По его словам, главной задачей было повышение управляемости таможенных органов.

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