Москва, , 14:28 — REGNUM Многие элементы таможенного администрирования в России перешли на автоматизированную основу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы внесли в процессы таможенного администрирования элементы автоматизации. Должен сказать, что в этом году мы оформили 1 млн 900 тыс. деклараций. 1,4 млн деклараций автоматически зарегистрировано и 409 тыс. деклараций автоматически выпущено», — заявил Булавин.

По его словам, процесс занимает «всего четыре минуты», что делает процедуру более объективной и непредвзятой.

«Мы на системной основе выстраиваем работу по бесконтактным отношениям с бизнесом. То есть сейчас можно в удаленном доступе подать декларацию, она будет автоматически зарегистрирована и автоматически выпущена. Таких деклараций только в этом году 409 тыс., а это значит, что у бизнеса нет необходимости вступать в контакты, в личные контакты», — указал он.