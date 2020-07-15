Москва, , 13:48 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла поправки о разделении инвесторов по квалификациям, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Вводятся новые понятия: «номинал обязательства производного финансового инструмента», «квалифицированный инвестор», «квалифицированный инвестор в силу федерального закона».

Принято решение отказаться от деления на четыре категории инвесторов и сохранить две категории: неквалифицированных и квалифицированных инвесторов. При этом в число квалифицированных инвесторов включены коммерческие организации с годовой выручкой не менее 30 млрд рублей и чистыми активами не менее 700 млн рублей.

В целом же неквалифицированные инвесторы будут вправе приобретать евробонды российских и иностранных эмитентов, выпущенных в соответствии с правом государства — члена ЕАЭС или ЕС, либо Великобритании, если эти страны заключили с РФ соглашение об избежании двойного налогообложения. В перечень доступных для них бумаг также включены и не ограниченные в обороте инвестиционные паи открытых, интервальных и биржевых ПИФов, а также государственные ценные бумаги РФ и иные ценные бумаги, соответствующие установленным ЦБ критериям.

Сделки с иными финансовыми инструментами (включая маржинальные и сделки с производными финансовыми активами), не предназначенными для квалифицированных инвесторов, можно будет совершать после положительного тестирования на понимание соответствующего инструмента и связанных с ним рисков либо в рамках так называемого «последнего слова». Оно подразумевает, что если клиент не смог пройти тестирование, но настаивает на совершении сделки, то он может ее совершить в пределах 100 тыс. рублей. При этом брокер должен уведомить клиента о связанных с этим риска, а клиент уведомить его об их принятии.

Поправками устанавливаются особенности исполнения поручения клиента — физлица, которыми, в частности, закрепляется перечень сделок, в отношении которых поручения клиента — физлица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняются только при наличии положительного результата его тестирования, и перечень сделок, в отношении которых исполнение поручения клиента — физлица не требует проведения тестирования. При этом предусматриваются условия, при одновременном соблюдении которых при отрицательном результате тестирования брокер вправе исполнить поручение клиента — физлица. Отказ от прохождения тестирования будет являться основанием для отказа брокера от исполнения поручения.

Тестирование будет проводить брокер, форекс-дилер. Правила и процедура проведения тестирования, перечни вопросов тестирования, в том числе. порядок формирования таких перечней в зависимости от сделок и (или) договоров, в отношении которых проводится тестирование, требования к порядку формирования перечней дополнительных вопросов тестирования, порядок определения положительного или отрицательного результата тестирования, порядок хранения сведений о результатах тестирования, форма и порядок направления физлицу уведомления о результате тестирования будут устанавливаться базовым стандартом защиты прав инвестора.

Банку России предоставляется право установить требования к содержанию соответствующего базового стандарта защиты прав и интересов физлиц и юрлиц — получателей финансовых услуг.

Прописывается, что исполнение поручений клиента — физлица на заключение договоров репо не требует проведения тестирования; форекс-дилеры вправе заключать с физлицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и не признанным квалифицированным инвестором, соответствующие договоры. За нарушение форекс-дилером требований на него возлагаются обязанности по возмещению физлицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, убытков, причиненных в связи с заключением им договоров с форекс-дилером, в том числе всех расходов, понесенных физлицом при их заключении.

Поправки также предусматривают особенности возможного допуска к публичному обращению акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, а также облигаций иностранного эмитента.

Приняты также ряд норм, касающиеся квалифицированных инвесторов.

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