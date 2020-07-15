Сеул, , 09:41 — REGNUM В июне 2020 года численность занятого населения в Южной Корее сократилась на 352 тыс. человек, что является самым существенным сокращением с июня 1999 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, на конец июня текущего года в стране на рабочих местах трудились 27,05 млн человек.

Известно, что сокращение численности занятого населения фиксируется в стране на протяжении четырёх месяцев подряд. В марте показатель сократился на 195 тыс. человек, в апреле — на 476 тыс. человек, в мае — на 392 тыс. человек.

Отмечается, что количество работающего населения в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса сократилось на 186 тыс. человек, в сфере оптовых и розничных продаж — на 176 тыс. человек, в сфере образования — на 89 тыс. человек, обрабатывающей промышленности — на 65 тыс. человек,

С другой стороны, в сфере здравоохранения и социального обеспечения, напротив, увеличилось на 164 тыс. человек, в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства — на 52 тыс. человек, в сфере транспорта и логистики — на 50 тыс. человек.

Уровень занятости лиц от 15 лет и старше составил 60,4%, уровень занятости людей в возрасте от 15 до 64 лет — 65,9%, а уровень занятости среди молодежи (15−29 лет) — 42%.

Уровень безработицы в Южной Корее в июне вырос до 4,3%, а уровень безработицы среди молодежи — до 10,7%.