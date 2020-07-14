Москва, , 21:36 — REGNUM 23 июля 2020 г. в 16:00 состоится видеоконференция совместного заседания Комиссии по международному сотрудничеству и Комиссии по взаимодействию с предпринимательским сообществом и правовой защите бизнеса АЮР с участием ключевых экспертов по теме «Влияние цифрового маркирования на рынок». Впервые будут обсуждаться юридические аспекты цифрового маркирования продуктов питания и товаров широкого народного потребления».

Будут обсуждаться новые механизмы системы цифрового маркирования; текущий статус внедрения системы Маркировки — актуальные статусы и планы по товарным группам; маркировка и контрафакт; регламентация прослеживаемости товаров в национальном и наднациональном сегментах и другие.

Участники: члены Президиума и Правления АЮР, Минпромторг, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ), ФАС России, Роспатент, Торгово-промышленная палата РФ (ТПП), Российская государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС), МГИМО (Европейский учебный институт), представители адвокатского сообщества, пресса.

Будяков Е. О. — Председатель Комиссии по международному сотрудничеству, Сергеева Г.И. — Председатель Комиссии по взаимодействию с предпринимательским сообществом и правовой защите бизнеса, Верченко В.С. — Эксперт Комиссии по международному сотрудничеству АЮР, Близнец И.А. — Председатель Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности, Ковалева Н.В. — Доктор юридических наук, профессор финансового университета, член Комиссии по взаимодействию с предпринимательским сообществом и правовой защите бизнеса АЮР, Шелищ П.Б. — Председатель Союза потребителей РФ, Шашихина Т.В. — Директор Европейского учебного института МГИМО, Иванов М.О., Алаев А. А. — эксперты Центра траслевой экономики НИФИ, Бородай А.Ю. — зам.нач. правового управления ФССП, член комиссии по международному сотрудничеству АЮР, Бороненко О.М. — начальник по стратегии и взаимодействию с акционерами Евразийского банка развития, Кутафин Д.О. — Проректор по международному сотрудничеству МГЮА, Член комиссии по международному сотрудничеству АЮР, Петров А.Ю. — Старший вице-президент Группы «ГУТА», член комиссии по международному сотрудничеству АЮР, Пузыревский С.А. — зам. Руководителя АС России, Член комиссии по международному сотрудничеству АЮР, Успенский Г.В. — Советник Президента ФПА, Шипицин Е.А. — зам. Директора Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России, Члены Комиссии по взаимодействию с предпринимательским сообществом и правовой защите бизнеса и другие.

Представители СМИ могут аккредитоваться и принять участие в обсуждении, также можно заранее прислать вопросы участникам по почте: Mikitich.OY@gutagroup.ru