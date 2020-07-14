Москва, 14 июля 2020, 09:58 — REGNUM Стагнация еврозоны означает и ухудшение российских показателей внешней торговли, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 14 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз МВФ, согласно которому реальный ВВП в странах ЕС возвратится к показателям 2019 года только к 2022 году.
Как подчеркнул эксперт, в ЕС по ряду причин (главная из которых — финансовая архитектура самого союза) пока лишь временно приостанавливают действие некоторых особенно вредных бюджетных правил. По мнению Григорьева, учитывая то, что страны ЕС являются одними из главных потребителей российского экспорта, стагнация еврозоны означает и ухудшение российских показателей внешней торговли.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Поуль Томсен заявил, что валовой внутренний продукт Евросоюза вернется к докризисному 2019 году только в 2022 году.
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