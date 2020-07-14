Москва, , 09:58 — REGNUM Стагнация еврозоны означает и ухудшение российских показателей внешней торговли, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 14 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз МВФ, согласно которому реальный ВВП в странах ЕС возвратится к показателям 2019 года только к 2022 году.

«У МВФ с начала нулевых наблюдается хронический оптимизм в оценке перспектив будущего роста, — сказал Григорьев. — Из-за этого первоначальные прогнозы постоянно уточняются в сторону понижения, что компенсируется ещё большим оптимизмом на будущее. Во многом это вызвано самой методологией оценки, в которой слишком большой вес играют прошлые показатели, которые необоснованно обобщаются на будущее. Вопрос реальных темпов восстановления экономики во многом оказывается политическим. Скажем, в США политическая система, при всех её минусах, оказывается способна принимать новые пакеты антикризисных трат, не следуя предостережениям о «нарушении финансовой стабильности» и скорой гиперинфляции».

Как подчеркнул эксперт, в ЕС по ряду причин (главная из которых — финансовая архитектура самого союза) пока лишь временно приостанавливают действие некоторых особенно вредных бюджетных правил. По мнению Григорьева, учитывая то, что страны ЕС являются одними из главных потребителей российского экспорта, стагнация еврозоны означает и ухудшение российских показателей внешней торговли.

«Конечно, можно было бы, могли бы предположить, что это создаст стимулы для развития внутреннего рынка ради сбыта выпадающих объёмов поставок. Однако в реальности надеяться на это едва ли можно», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Поуль Томсен заявил, что валовой внутренний продукт Евросоюза вернется к докризисному 2019 году только в 2022 году.

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