Пенза, , 16:36 — REGNUM Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко получила диагностический комплекс для ультразвуковых исследований экспертного класса, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Дорогостоящий аппарат (почти 10 млн рублей), приобретенный в рамках нацпроекта «Здравоохранение», позволяет исследовать брахиоцефальные сосуды, аорту, нижнюю полую вену, выполнять транскраниальные исследования трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии.

Новейший УЗИ — аппарат формирует изображение высочайшего класса как при диагностике сердечно-сосудистой системы, так и в других областях. При проведении исследований пациентам обеспечивается высокоэффективная и точная диагностика (в том числе с избыточной массой тела). Этот аппарат позволяет проводить сложные кардиологические исследования для назначения эффективного лечения.

Целью реализации регионального проекта «Борьба с болезнями системы кровообращения» в рамках нацпроекта является снижение в Пензенской области показателя смертности от болезней системы кровообращения к 2024 году до 601,0 на 100 тыс. населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для улучшения диагностики новой коронавирусной инфекции в Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и Пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко поступили передвижные рентген-аппараты.

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