Москва, , 16:32 — REGNUM Федеральный бюджет за период с января по июнь 2020 года исполнен с дефицитом в 955,881 млрд рублей. Такую предварительную оценку обнародовала 13 июля пресс-служба Министерства финансов России.

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

По данным ведомства, за полгода в бюджет поступило 9,091 трлн рублей доходов, что составляет 44,1% к общему объёму доходов, утверждённому федеральным законом о бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.

Расходы бюджета за этот же период исполнены в объёме 10,047 трлн рублей, или 51,1% к годовому объёму расходов по закону о бюджете и 45,8% к сводной бюджетной росписи с учётом внесённых изменений.

За шесть месяцев Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет 5,364 трлн рублей доходов, что составляет 40,7% к прогнозным показателям доходов бюджета на 2020 год. От Федеральной таможенной службы поступило 2,043 трлн рублей, или 37,3% к прогнозным показателям. Другие федеральные органы перечислили в бюджет 1,686 трлн рублей, или 86,5% к прогнозным показателям.