Москва, , 12:37 — REGNUM В настоящее время дефицита рабочих мест в российской экономике уже не наблюдается, хотя уровень оплаты в среднем находится на уровне 20% ниже относительно показателей до эпидемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявила управляющий партнер рекрутинговой компании ZOOM Executive Search Ольга Щербакова.

«Бизнес постепенно восстанавливается. Сейчас дефицита рабочих мест нет, однако уровень заработной платы открытых вакансий в среднем на 20% ниже чем до пандемии», — заявила Щербакова.

Тем не менее сокращение оплаты труда не коснулась топ-менеджеров — собственники компаний стараются удержать людей, способных справиться с экономическими последствиями пандемии, уточнила она.

«Количество вакансий сейчас даже выше, чем летом прошлого года. Наиболее востребованы сейчас антикризисные специалисты, представители IT и финансового сектора», — подчеркнула она.

По её словам, непростая ситуация в стране запустила механизм переосмысления ценностей как со стороны руководящего звена, так и со стороны сотрудников, в том числе и топ-менеджмента.

«Работодатели всерьёз задумались, какая команда принесет максимальную пользу бизнесу и поможет справиться с трудностями, а с кем лучше попрощаться. После окончания пандемии многие компании возобновили прежний режим работы и большая часть сотрудников вернулась в офис, однако до 50% компаний, которые не связаны с непрерывным производством, дают возможность своим сотрудникам 2−3 дня в неделю работать из дома», — пояснила Щербакова.

«Работодатели сейчас все чаще практикуют удаленную работу в режиме home-office, инвестируют в дальнейшее обучение руководящего звена и ключевых сотрудников, занимаются развитием профессиональных навыков и личностного роста топ-менеджеров, используют различные мотивационные схемы», — добавила она.

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее очертил сроки восстановления рынка труда в поручении правительства. В частности, занятость населения предполагается вернуть к уровню 2019 года к четвертому кварталу 2021 года.