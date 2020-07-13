Тбилиси, , 12:14 — REGNUM Внешнеторговый оборот в Грузии за шесть месяцев, по сравнению с показателями прошло года за такой же период, сократился на 16,3%. Предварительные данные об этом 13 июля обнародовала Национальная служба статистики (Грузстат).

В опубликованных данных говорится, что торговый оборот Грузии с января по июнь, без учета недекларированной торговли, за полгода составил почти $5,1 млрд, что почти на $1 млрд меньше, чем годом ранее.

Сообщается, что экспорт товаров из Грузии за шесть месяцев составил $1,5 млрд или на 15,6% меньше, чем в 2019 году, а импорт — $3,6 млрд, или на 16,5% меньше, чем по данным прошлого года. Отрицательное сально торгового баланса страны составило 40,7% от общего размера оборота.

Стоит отметить, что ранее министр финансов Грузии Иване Мачавариани отметил, что бюджет страны до пандемии коронавируса на 10 — 12% пополнялся за счет сферы туризма. Также от туристов зависели многие предприятия, реализующие пищевую продукцию.

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