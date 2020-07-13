Владивосток, , 07:19 — REGNUM В День рыбака 12 июля В Приморье запустили рыбоперерабатывающий комплекс «Русский минтай», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Русская рыбопромышленная компания в ТОР «Надеждинская» открыла рыбоперерабатывающий комплекс «Русский минтай»

Губернатор Олег Кожемяко поздравил руководство и коллектив завода с запуском и вручил работникам награды к профессиональному празднику.

Новый рыбоперерабатывающий комплекс состоит из девяти линий ведущих мировых производителей, которые будут выпускать 150 тонн продукции в сутки. Предприятие ориентируется на минтай — филе блочной и штучной заморозки, а также фарш брикетами, стейки и другое.

Из отходов производства будут выпускать не менее 20 тонн рыбного жира и муки в сутки. На заводе трудоустроено 350 человек.

Первая партия продукции для потребителей как внутри страны, так и за рубежом выйдет в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Приморья 28 июля 2020 года планирует начать рассмотрение иска ООО «Рыбозавод Валентин» к администрации Лазовского муниципального района. Истец требует признать за ним права собственности на пристань и пирс.