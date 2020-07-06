Владивосток, , 03:38 — REGNUM Арбитраж Приморского края 28 июля 2020 года планирует начать рассмотрение иска ООО «Рыбозавод Валентин» к администрации Лазовского муниципального района. Истец требует признать за ним права собственности на пристань и пирс, передаёт ИА REGNUM.

Иск поступил в суд ещё в начале марта 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его рассмотрение откладывалось. Истец требует признать за ним право собственности на «пристань площадью застройки 1536 кв.м., с годом завершения строительства 1947» и «пирс №1 площадью застройки 420,2 кв. м, с годом завершения строительства 1974, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 25:07:210 101:1135, по адресу: Приморский край, Лазовский район, с. Валентин, ул. Набережная, д. 1».

По данным публичной кадастровой карты, участок, где расположены спорные сооружения, имеет площадь 10 563 кв. м и оценивается в 1,2 млн рублей кадастровой стоимости. Надел относится к землям населённых пунктов.

По данным ЕГРЮЛ, компания-истец создана для морского рыболовства в марте 2002 года. Владельцы — ООО «Хозяюшка» (владелец — директор рыбозавода Сергей Яцьков) и Оксана Иващенко. Уставный капитал предприятия — более 10 млн рублей. Рыбозавод также единственный владелец рыбоводной компании ООО «Корпорация Валентин».