Вашингтон, , 21:25 — REGNUM В Соединенных Штатах после взлета стоимости акций Tesla на 43% за восемь дней объем ставок на их скорое падение достиг рекордных $19 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Эмблема Tesla DennisM2

Отмечается, что главным поводом стала неопределенность из-за включения акций автопроизводителя в список лучших публичных компаний страны. За последний год капитализация Tesla достигла $250 млрд.

По мнению инвесторов, шансы включения Tesla в S&P 500 большие, однако если такое решение не примут, то капитализация компании может стремительно упасть.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель корпорации SpaceX и глава компании Tesla Илон Маск занял седьмую строчку в рейтинге миллиардеров агентства Bloomberg. Состояние Маска оценивается в $70,5 млрд.

Таким образом, Маск обогнал главу инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, который сейчас находится на 10-м месте ($69,2 млрд).