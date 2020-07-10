Волгоград, , 19:57 — REGNUM В Волгоградской области три организации лёгкой промышленности получили регистрационные удостоверения Росздравнадзора РФ, которые позволяют предприятиям поставлять продукцию в медицинские учреждения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, пандемия новой коронавирусной инфекции и возросшая в связи с ней потребность в индивидуальных средствах защиты подтолкнула швейные предприятия региона к освоению выпуска новых видов продукции.

ООО «Сириус-В» в Волжском получило регистрационное удостоверение на выпуск одноразовых медицинских масок из нетканых материалов. Ежедневная мощность предприятия составляет до 15 тысяч изделий. Для расширения ассортимента предприятие приобрело полуавтоматическую линию. За период пандемии здесь уже пошили маски для предприятий региона. ООО «Кайлер Групп» также будет шить многоразовые маски — предприятие стало первым в регионе с разрешением на выпуск одноразовых защитных и многоразовых изолирующих комплектов одежды для медиков. Ранее завод производил велосумки и униформу для бизнеса.

ООО «Камышинский текстиль» получило регистрационное удостоверение на медицинский изолирующий костюм многоразового использования. Компания поставляет продукцию в больницы Волгограда, ЦРБ Даниловского и Камышинского муниципальных районов. Кроме того, предприятие производит средства индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» — «РЖД-Медицина»: халаты и хирургические костюмы из специальной ткани с антимикробной пропиткой, а также комбинезоны из бязи собственного производства.

«Вся работа по противодействию коронавирусу, включая и переориентацию предприятий, дала колоссальный опыт реагирования на кризисные ситуации. Сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация постепенно стабилизируется, но медицинская защитная одежда и маски нужны не только для борьбы с CОVID-19, они останутся востребованными и после пандемии», — рассказал заместитель губернатора — председатель облпромторга и ТЭК Олег Николаев.

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