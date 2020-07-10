Пенза, 10 июля 2020, 19:55 — REGNUM В Пензенской области возобновляют свою деятельность еще ряд сфер. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По области разрешается эксплуатация бассейнов и прочих объектов физкультуры и спорта, а также проведение спортивных мероприятий и оказание соответствующих услуг. Кроме того, возобновить деятельность смогут бани и сауны. При этом работа должна осуществляться с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции.
ИА REGNUM ранее сообщало, губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым внесены изменения в постановление правительства региона, согласно которым возобновляется работа обрабатывающих производств.
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