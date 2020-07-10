Пенза, , 08:50 — REGNUM Несмотря на то, что Пензенская область перешла на второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, режим повышенной готовности в регионе продлили до 26 июля 2020 года. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатором области Иваном Белозерцевым.

Согласно документу, санаториям разрешено возобновить деятельность, но только тем, в которых будут проходить реабилитацию медицинские сотрудники, переболевшие коронавирусной инфекцией. Также изменения коснулись порядка въезда в регион граждан, посетивших другие страны. Теперь по возвращению в РФ необходимо сообщать о месте и датах пребывания в других государствах и пройти обследование на COVID-19 методом полимеразно-цепной реакции в течение трех дней после прибытия в Пензенскую область, а при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медпомощью на дому, не посещая медорганизацию.

Иностранных граждан, въезжающих на территории Пензенской области, допустят только при наличии отрицательных тестов на COVID-19, полученных не позднее, чем за двое суток до отъезда с территории иностранного государства. Кроме того, они обязаны сообщить о своем прибытии, дате и месте проживания в регионе.

ИА REGNUM напоминает, что с 19 июня Пензенская область перешла на второй этап снятия ограничений. Открылись музеи, библиотеки, рынки, летние веранды кафе и магазины площадью более 800 кв. метров.

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Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в Пензенской области был введен 16 марта, а затем неоднократно продлевался.

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