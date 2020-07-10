Чита, , 06:27 — REGNUM Базы отдыха в Забайкальском крае с 10 июля могут открыть для посетителей большие корпуса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, о новых послаблениях для бизнеса говорится в постановлении губернатора Александра Осипова.

Ранее гостей турбазы могли размещать только в номерах с отдельным входом, а также должны были ограничивать количество гостей. В результате, по словам вице-премьера правительства Александра Бардалеева, большие корпуса стояли пустыми.

«Бизнес терпел убытки. Мы совместно с Роспотребнадзором приняли решение открыть для отдыхающих все здания баз отдыха», — отметил он.

При этом на базах всё-равно необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические условия. Требования касаются столовых на базах, которые могут обслуживать клиентов только на вынос.

Читайте также:

В Забайкалье подтвердили 3555 случаев заражения SARS-CoV-2

В Забайкалье откроются детсады, музеи и фитнес-центры