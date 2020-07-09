Чита, , 09:19 — REGNUM В Забайкальском крае с 10 июня смогут возобновить работу фитнес-центры, библиотеки, музеи при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, губернатор Александр Осипов подписал соответствующее постановление.

Кроме того, в отдельных районах, где не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом, разрешено открыться учреждениям дошкольного образования.

«Перед открытием организациям нужно провести дезинфекцию, обеспечить соблюдение социальной дистанции между посетителями и строго следовать всем методическим рекомендациям Роспотребнадзора», — отметили в правительстве.

Напомним, за последние сутки в регионе выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, общее количество подтверждённых случаев к настоящему моменту достигло 3555. К настоящему моменту зарегистрировано 44 летальных исхода среди пациентов с COVID-19.

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