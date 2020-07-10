Биробиджан, , 04:15 — REGNUM Власти Еврейской автономной области приостановили действие договора на аренду земельного участка с инвестором из Китая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Китайская компания «Амурпром» в 2017 году взяла в аренду в Ленинском районе области земельный участок. Инвестор обещал построить свинокомплекс на 30 тыс. голов. До сих пор никаких работ на земле не производилось. При этом представители компании обвинили власти региона в том, что земля находится в неудовлетворительном состоянии и отсутствуют подъездные пути. «Амурпром» задолжал за аренду участка более 33 млн рублей.

Китайский инвестор не расстался с идей животноводства в регионе. Теперь компания хочет разводить крупный рогатый скот.

Власти региона решили приостановить договор аренды на земельный участок и предложили компании представить новый проект, оформить его, а затем обсудить дальнейшее использование земли.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Еврейской АО планировали засеять более 166 тыс. гектаров земли. План посевной выполнен лишь наполовину. Власти региона связывают это с отсутствием земледельцев из Китая, которые не осуществляют свою деятельность из-за пандемии коронавируса.