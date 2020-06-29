Биробиджан, , 07:55 — REGNUM В Еврейской автономной области сорваны сроки посевной кампании сои, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В этом году в области планировали засеять более 166 тыс. гектаров земли. План посевной выполнен лишь наполовину. Власти региона связывают это с отсутствием земледельцев из Китая, которые не осуществляют свою деятельность из-за пандемии коронавируса.

Однако в этом власти региона нашли положительный факт — незасеянные земли отдохнут.

«Как показывает практика севооборота, это позволит получить более высокий урожай в будущем», — отметил начальник управления сельского хозяйства Александр Пащенко.

Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Приморья выполнили план по посеву на 100% — засеяли рисом 7,5 тыс. га — это примерно десять футбольных полей.