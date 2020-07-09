Москва, , 18:32 — REGNUM Третий пакет мер поддержки бизнеса в РФ и его пролонгация — самые целенаправленные и, пусть и с опозданием, но все же возымели свое действие, считает заместитель председателя «Партии Роста» Виктор Звагельский. Об этом он заявил 9 июля, комментируя онлайн-встречу резидента РФ Владимира Путина с правительством, посвященную санитарно-эпидемиологической ситуации и борьбе с распространением COVID-19 в России.

Напомним, что президент заявил о пролонгации некоторых мер третьего пакета поддержки и жителей страны. Так, в ближайшем будущем льготные зарплатные кредиты смогут получить представители среднего и крупного секторов экономики, а сами займы на 75% будут обеспечены гарантиями Внешэкономбанка. Кроме того, Владимир Путин потребовал доработать список системообразующих предприятий, в который сегодня входят только 1000 компаний, и предусмотреть для них новые льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Деньги можно будет потратить на оплату авансов поставщикам и оборудования. Глава государства к тому же распорядился рассмотреть и возможность выделения 200 миллиардов рублей на поддержание экономики и граждан в субъектах страны. Средства пойдут на обеспечение региональных мер поддержки, решение социальных вопросов и выплаты бюджетникам.

«Сегодня есть ещё одна тема, узкое место бизнеса, на которое до сих пор почему-то власть не обращает внимание. Это вопрос уголовного преследования предпринимателей за неисполнение госконтрактов по причине остановки деятельности из-за вспышки коронавирусной инфекции. У многих предпринимателей, работу компаний которых парализовал режим самоизоляции, и кто не попал в список наиболее пострадавших, не было возможности работать ни внутри страны, ни за границей. А потому в ближайшем будущем мы ожидаем взрывной волны уголовных дел по неисполнению договорных обязательств», — отметил Звагельский.

Пятый, шестой и седьмой пункты 159-ой статьи Уголовного Кодекса РФ предметно ударит по предпринимателям, уверен политик.

«В основном все уголовные дела пойдут по инерции по неисполнению госзаказов. И это очень страшно, ведь при нынешней нормативно-правовой базе, предпринимателю сложно будет доказать свою невиновность. Да, он будет приносить документы и показывать, что не работали смежники, а потому он не смог поставить оборудование, достроить дом… все что угодно. Но формально бизнесмен все равно будет не прав и поедет по статье мошенничество. И на этот аспект президенту необходимо обратить внимание», — завил заместитель председателя «Партии Роста».

Он не исключает, что данной ситуацией могут воспользоваться нечистые на руку предприниматели, которые специально не исполняли своих обязательств, прикрываясь последствиями коронавируса. Но таких, уверен Звагельский, подавляющее меньшинство.

«Мы давно говорим, что большинство экономических статей нужно переводить в гражданско-правовую плоскость. Тема эта давнишняя, мы «бьем в колокола» уже несколько лет. Но сейчас она архиважная, потому что легче сегодня предупредить ситуацию, чем завтра бороться с ее последствиями. И стоит говорить если не об амнистиях, то о дополнительных послаблений именно на тот период, который пришелся на пандемию — точно», — резюмировал Виктор Звагельский.