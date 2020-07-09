Москва, 9 июля 2020, 16:52 — REGNUM Удалённый режим занятости может обернуться тем, что граждан РФ будут заставлять работать ещё больше, чем прежде, но за те же самые деньги, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который сказал, что если человек находится в «удалённой» системе трудовых отношений, то и неделя может быть короче.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, что в России степень эксплуатации наёмного труда намного выше, чем в западном мире.
Читайте ранее в этом сюжете: Рабочий день длится восемь часов, но эксплуатация всё сильнее — экономист
Читайте развитие сюжета: Из-за «удалёнки» РФ рискует столкнуться с падением оплаты труда – прогноз