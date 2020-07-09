Москва, , 16:52 — REGNUM Удалённый режим занятости может обернуться тем, что граждан РФ будут заставлять работать ещё больше, чем прежде, но за те же самые деньги, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который сказал, что если человек находится в «удалённой» системе трудовых отношений, то и неделя может быть короче.

«Что такое удалённая занятость? Это значит, что мы экономим время. Всякая технология в конечном счёте сводится к экономии времени. И возможность работать удалённо означает, что мы меньше тратим времени на воспроизводство продуктов нашего труда, — сказал Комолов. — И возникает вопрос, как эта экономика отразится на нас, на наёмных работниках? Не получится ли так, что если мы раньше восемь часов тратили на работу и ещё два часа на поездки от работы до дома, то теперь нам просто накинут ещё работы на эти два часа за эту же самую зарплату? Фактически эта экономика станет выгодной для собственника».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, что в России степень эксплуатации наёмного труда намного выше, чем в западном мире.

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