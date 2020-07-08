Нижний Новгород, , 14:24 — REGNUM Четыре безвозмездно переданных Москвой троллейбуса прибыли в Нижний Новгород, — сообщает пресс-служба администрации города.

Еще 30 машин ожидается в ближайшее время. На улицах Нижнего Новгорода будут работать троллейбусы ВМЗ-5298−01, БКМ-321 и Тролза-5265, выпущенные в 2008—2011 годах. Все машины в хорошем состоянии, оснащены синхронной электронной системой управления, низкопольные — что удобно для маломобильных граждан.

В правительстве столицы готовят документы для безвозмездной передачи Нижнему Новгороду еще 40 троллейбусов. Полученный транспорт распределят поровну между нижегородскими троллейбусными депо.

Напомним, Москва в связи с переходом на электробусы отдает бесплатно регионам России ставшие ненужными троллейбусы. Кроме того, в Нижний Новгород поступят 10 трамвайных вагонов.

Весь полученный транспорт будет работать на наиболее востребованных у нижегородцев маршрутах.