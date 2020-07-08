Москва, , 07:20 — REGNUM Арбитраж Москвы в августе 2020 года планирует начать рассматривать иски АО «Воркутауголь», которое входит в группу «Северсталь» миллиардера Алексея Мордашова, и самой «Северстали». Ответчиками в делах на 977 млн рублей и 3,23 млрд рублей выступают Росрезерв и ФГБУ «Росрезерв-Поставка», передаёт ИА REGNUM.

Оба иска от компаний одной группы были поданы в конце июня 2020 года. «Вокрутауголь» обратилась с претензиями на 977 679 346,26 рубля 29 июня 2020 года. Заседание назначено на 12 августа.

ПАО «Северсталь» один из последних исков подала 22 июня 2020 года. Речь в нём идёт «о взыскании задолженности в размере 3 238 038 091,75 рубля». Подробности спора пока не сообщаются, слушания назначены на 19 августа.

Напомним, в апреле 2020 года непосредственно «Северсталь» обратилась с исками к этим же ответчикам на сумму 1,6 млрд рублей и 3,18 млрд рублей. Последние претензии в июне суд оставил без рассмотрения в связи с тем, что «не соблюдён претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора». А иск на 1,6 млрд рублей судом будет рассмотрен 9 сентября.