Москва, , 02:59 — REGNUM Конкурсный управляющий, лишившегося два года назад лицензии ООО «Банк промышленно-инвестиционных расчётов» (ПИР Банк), потребовал привлечь к ответу на сумму 1,7 млрд рублей трёх бывших топ-менеджеров. Заявитель считает, что бездействие экс-руководства повлекло ухудшение финансового положения в банке. Заявление поступило в арбитраж Москвы и будет рассмотрено 16 сентября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

К субсидиарной ответственности просят привлечь уроженца Кемеровской области Андрея Серебренникова, который ранее входил в состав правления и некоторое время был врио председателя правления, а также экс-главу правления Ольгу Колосову и ещё одного члена правления Антона Суворова. Сумма претензий — 1 702 372 000 рублей. У Серебренникова в банке также была доля — 9,99%.

Сообщая два года назад об отзыве лицензии, регулятор отмечал, что в деятельности банка были выявлены многочисленные нарушения, а также проведение транзитных сомнительных операций.

Напомним, банк остался без лицензии 12 октября 2018 года, занимая по размеру активов 296-е место в РФ. Уже в декабре того же года ООО было обанкрочено. На начало июня 2020 года общество имеет долги перед 270 кредиторами на сумму 1,966 млрд рублей.