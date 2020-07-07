Ижевск, , 19:21 — REGNUM В Удмуртию поступили шесть новых машин скорой помощи класса С. Автомобили получит Станция скорой медицинской помощи Ижевска, а также отделения скорой медицинской помощи Дебесской, Кезской, Шарканской, Юкаменской и Ярской больниц, сообщает минздрав республики.

Новые автомобили укомплектованы реанимационным оборудованием: дефибриллятором-монитором, электрокардиографом, аппаратом искусственной вентиляции легких, кислородным ингалятором, аппаратом для измерения уровня глюкозы в крови, аппаратом для измерения уровня насыщения гемоглобина крови кислородом, аспиратором, комплексом подачи медицинских газов, дозатором шприцевым инфузионным, электрическим термоодеялом для поддержания заданной температуры, облучателем-рециркулятором ультрафиолетовым для обеззараживания воздуха. Во всех автомобилях установлены кондиционеры, также имеются необходимые средства для транспортировки больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в республику поступило 11 реанимобилей марки Ford, закупленных за счёт средств федерального бюджета. Их получили отделения скорой медицинской помощи Ижевска, Глазова, Воткинска, Сарапула, Можги и Увы.

Ранее из резервного фонда правительства России были выделены средства на приобретение 21 автомобиля класса С для Удмуртии. Машины предназначены для борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции.

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