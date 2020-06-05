Ижевск, , 19:33 — REGNUM В Удмуртию поступило 11 реанимобилей марки Ford, закупленных за счёт средств федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Новые автомобили поступят в отделения скорой медицинской помощи Ижевска, Глазова, Воткинска, Сарапула, Можги и Увы.

Четыре машины поступят на станцию скорой помощи Ижевска, две — в ижевскую РКБ №1, по одному автомобилю получат городская больница Сарапула, Воткинская районная больница, учреждения Можги, Глазова и Увы.

«Машины распределены по республике таким образом, чтобы можно было из любого удаленного района республики доставить пациента в межрайонные центры и республиканские больницы. Учитывалась также потребность и обновление парка на местах», — отметил главный врач станции скорой медицинской помощи Олег Прузан.

Мини-реанимации укомплектованы оборудованием для оказания квалифицированной экстренной медицинской помощи: дефибриллятором и электрокардиографом производства «Аксион», аппаратом искусственной вентиляции легких, комплексом подачи медицинских газов, кислородным ингалятором, дефибриллятором-монитором, инфузоматом, глюкометром, аспиратором, бактерицидным облучателем и другими необходимыми компонентами. Они удобны как для пациентов, так и для персонала.

В ближайшее время в больницы Дебесского, Камбарского, Каракулинского, Кезского, Сарапульского, Селтинского, Шарканского, Юкаменского и Ярского районов поступят шесть автомобилей марки УАЗ и четыре машины марки ГАЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовскую область поступили 13 реанимобилей. Стоимость каждого реанимобиля порядка 4 млн рублей. Всего в Саратовскую область запланирована поставка 24 автомобилей. Прибывшие из них 13 реанимобилей получили станции скорой помощи Саратова, Энгельса, Балаково, Балашова и Вольска.