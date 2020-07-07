Москва, , 14:47 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон о допуске ломбардов на финансовый рынок, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Документ направлен на установление дополнительных требований к деятельности некредитных финансовых организаций, а также пресечение неправомерной деятельности отдельных участников финансового рынка.

Признаваться ломбардом будет только то юрлицо, сведения о котором будут содержаться в государственном реестре ломбардов, который ведет Банк России. Закрепляются основания для исключения ломбарда из реестра. Уточняются требования к должностным лицам ломбардов.

Повышаются требования к деятельности ломбардов: вводится запрет на выдачу займов под залог недвижимости.

Ломбарды получают возможность сдавать в аренду (субаренду) недвижимость и осуществлять деятельность банковского платежного агента.

При этом ограничивается максимальная сумма выдаваемого займа суммой оценки заложенной вещи. Повышается пороговое значение суммы оценки невыкупленной вещи для проведения открытых торгов с 30 тыс. до 300 тыс. рублей.

Устанавливается, что выдаваемый ломбардом заемщику залоговый билет должен содержать условия договора потребительского займа, соответствующие ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

Законопроект обязывает МФО иметь официальный сайт в интернете.

Запрещается юрлицам, которые не являются и не намереваются приобрести статус МФО, использовать в своем наименовании «микрофинансовая организация» или иным образом указывать на свое право осуществлять деятельность МФО.

Размер государственной пошлины за внесение сведений о юрлице в государственный реестр ломбардов составит — 1,5 тыс. рублей.

Еще ряд норм касается деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК).