Москва, , 14:19 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о дополнительной поддержке должников — пенсионеров, ИП и юрлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Устанавливаются особенности принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период пандемии коронавируса.

Положения проекта закона применяются к исполнительным документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года, за исключением ряда случаев.

В целом же предусматривается возможность однократного предоставления рассрочки на условиях поэтапного погашения задолженности в виде ежемесячных платежей в равных долях на срок рассрочки с начала календарного месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение о ее предоставлении. При нарушении должником графика погашения задолженности постановление о предоставлении рассрочки подлежит отмене, после чего исполнительное производство осуществляется в общем порядке.

Должники, которым предоставлена рассрочка, в течение срока рассрочки не вправе совершать сделки, связанные с выдачей поручительств, гарантий, и сделки, связанные с отчуждением или обременением принадлежащего им имущества, а должники — юрлица также не вправе выплачивать дивиденды и иные платежи по эмиссионным ценным бумагам, доходы по долям (паям), распределять прибыль между учредителями (участниками).

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума вводит рассрочку по долгам пенсионеров и бизнеса