Москва, , 11:34 — REGNUM Отношения России и США давно находятся на нижней точке, и вряд ли могут улучшиться в ближайшее время, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя заявление МИД РФ.

«Кто-то надеялся, что это случится с приходом Трампа, однако, этого не произошло. Запад перепутал крах коммунизма с победой в холодной войне и пытается поступать с Россией, как с проигравшей державой.

По сути, Запад не готов рассматривать Российскую Федерацию, как равноправного партнера.

При этом экономике это не сильно мешает. США покупают российскую нефть, их инвестиционные фонды — рублевые ОФЗ, российские акции на Мосбирже и ADR.

Однако Россия снизила долю американских бондов до менее 1% в своих резервах. Риски заморозки инвестиций, хотя, прежде всего, это касается Китая, реально существуют.

Новая холодная война надолго. России стоит обратить внимание на Восток — Китай, Индия, Иран, страны тюркского мира.

Это прежде всего рынки сбыта. И правительства данных стран очень редко уступают требованиям Вашингтона», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, зам главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия больше не видит в США партнёра, с которым можно договариваться.

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