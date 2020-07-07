Нью-Йорк, США, , 11:37 — REGNUM В 2020 году Россия, Норвегия, Канада и Швеция выделили $5,3 млн на оказание помощи КНДР в рамках программы Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН), сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на доклад Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Согласно опубликованным данным, в период с марта по июнь текущего года Россия предоставила ВВП ООН около $3 млн, Норвегия — около $680 тыс., Канада — около $550 тыс., Швеция — около $1,04 млн.

Отмечается, что данные средства будут направлены на оказание продовольственной помощи уязвимым слоям населения, включая детей, беременных и кормящих женщин.

По данным УКГВ, в текущем году на оказание помощи КНДР необходимо $39,7 млн.