Москва, , 11:12 — REGNUM Согласно отчетности по МСФО (Международные стандарты финансовой отчётности), за 2019 год группа «Соллерс» увеличила выручку на 46,5% по сравнению с 2018 годом. Как сообщает пресс-служба компании, чистая прибыль группы выросла в четыре раза и составила 128 млн рублей.

По словам гендиректора автокомпании Николя Соболева, основное влияние на показатели группы оказала покупка 1 июля 2019 года контролирующей доли в совместного предприятия Ford Sollers.

«На динамику выручки группы значительно повлиял объем продаж автомобилей Ford Transit и автокомпонентов, а также выпуск новых спецверсий на базе автомобилей УАЗ», — отметил Соболев.

Среди главных событий группы «Соллерс» за прошедший год гендиректор автокомпании назвал запуск серийного производства УАЗ «Патриот» с «автоматом», старт операционной деятельности обновленного СП Ford Sollers в Елабуге, старт сборки рестайлингового Ford Transit и начало серийной сборки мотора Mazda SkyActiv-G во Владивостоке.

Напомним, согласно данным аналитической компании «АСМ-холдинг», производство автобусов компании «Форд Соллерс Елабуга» за первые четыре месяца 2020 года выросло на 62,1% по сравнению с прошлогодним уровнем.

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