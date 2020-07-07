Сеул, , 09:18 — REGNUM В первой половине 2020 года мировой объем судостроения составил 5,75 млн CGT или 269 судов, что составляет 42% от прошлогоднего показателя за аналогичным период. Об этом сообщает KBS со ссылкой на британское агентство Clarkson Research.

В первом полугодии общий объем судостроения Китая составил 3,51 млн CGT или 145 судов, Южной Кореи — 1,18 млн CGT (37 судов), Японии — 570 тыс. CGT (36 судов).

Отмечается, что в июне текущего года первенство на мировом рынке также занимал Китай с показателем 460 тыс. CGT (16 судов). За ним следовали Южная Корея — 250 тыс. CGT (4 судна) и Тайвань — 40 тыс. CGT (одно судно). Общий объём мирового судостроения в июне 2020 года составил 820 тыс. CGT (30 судна).

CGT — Регистровая тонна — единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.