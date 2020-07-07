Нью-Йорк, США, , 01:41 — REGNUM Фондовый рынок США к окончанию торгов 6 июля показал уверенный рост на фоне данных об оживлении американской экономики.

Ключевой индекс Уолл-стрит Dow Jones вырос на 452,86 пункта (7,75%), до 26 280,22 пункта.

S&P 500 вырос на 48,79 пункта (1,56%), до 3178,80 пункта. Nasdaq вырос на 224,25 пункта (2,20%), до 10 431,88 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, на фьючерсном нефтяном рынке 6 июля «быкам» удалось отыграться за прошлые поражения. В частности, нефть марки WTI к завершению дня торговалась на уровне $40,64 за баррель.

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