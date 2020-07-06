Москва, , 18:49 — REGNUM Росприроднадзор произвел расчёт ущерба экологии, нанесённый аварией в Норильске, сообщили ИА REGNUM 6 июля в ведомстве.

По расчетам специалистов, водным объектам вследствие загрязнения причинён вред на сумму 147 046 011 000 рублей, почвам — на сумму 738 616 500 рублей.

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Росприроднадзор направил требования о добровольном возмещении ущерба АО «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, входит в группу «Норникель»).

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Как сообщало ИА REGNUM, в Норильске произошла экологическая катастрофа. 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 НТЭК из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов.

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