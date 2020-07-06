Минск, , 14:48 — REGNUM Особенное внимание к безопасной работе Белорусской АЭС, первый энергоблок которой планируют запустить в ближайшее время, призвал уделить МЧС страны белорусский президент Александр Лукашенко. Он заявил об этом 6 июля во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава в своей резиденции — Дворце независимости.

По словам Лукашенко, который во время своего выступления акцентировал внимание на задачах, стоящих перед военными и правоохранителями, подразделения министерства по чрезвычайным ситуациям страны должны вести большую работу по предупреждению и ликвидации инцидентов и аварий.

«Особое внимание следует обратить на безопасную эксплуатацию атомной станции», — подчеркнул президент Белоруссии.

Также он отметил, что в современной ситуации страна должна уделять особенно пристальное внимание в вопросах обеспечения собственной безопасности — и в этом особая роль отводится белорусским ВС, а кроме этого указал, что главной задачей сотрудников органов внутренних дел является «обеспечение общественного порядка в стране и безопасности граждан».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, БелАЭС, которая оснащена двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, строится в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, полностью соответствующий международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Запуск первого энергоблока вначале был запланирован на июль, а выдача тока потребителям — на сентябрь-октябрь, однако затем запуск реактора перенесли на август.