Париж, , 08:25 — REGNUM До конца 2022 года авиакомпания Air France сократит 7580 рабочих мест, то есть примерно 17,5% всего персонала, передаёт 3 июля телеканал CNN со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что беспрецедентный шаг предпринят в связи с убытками, которые авиакомпания несёт в условиях пандемии коронавируса: в разгар кризиса Air France ежедневно теряла €15 млн, а сегодня не ожидает восстановления доходов до конца года.

«Восстановление, по-видимому, будет медленным из-за неопределенности в ситуации со здравоохранением, отменой ограничений на поездки и изменением коммерческого спроса», — объяснили в компании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководство Air France провело переговоры с профсоюзами авиакомпании о планах по сокращению рабочих мест из-за эпидемии коронавируса.

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