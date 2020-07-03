Москва, , 15:47 — REGNUM Если Саудовская Аравия захочет принудить Анголу и Нигерию к соблюдению соглашения о сокращении добычи нефти, то у неё для этого есть экономические рычаги, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ультиматум, который выдвинула Саудовская Аравия Анголе и Нигерии.

«Естественно, действия Саудовской Аравии, если они, конечно, последуют, приведут к общему падению нефтяных цен, — сказал Колганов. — Но есть интересный аспект в заявлении Эр-Рияда. Адресуясь к Анголе и Нигерии, Саудовская Аравия заявила: «Мы знаем ваших потребителей, мы знаем, кому вы поставляете нефть». Саудовская Аравия может начать ценовую войну, предложив именно потребителям ангольской и нигерийской нефти скидки по ценам. Не всем, а именно потребителям этих стран».

Как пояснил Колганов, это тоже скажется на общем уровне нефтяных цен, но, возможно, не так сильно, как если бы началась общая ценовая война.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия пригрозила Анголе и Нигерии тем, что начнёт продавать нефть по сниженным ценам, если эти страны не будут соблюдать соглашение о сокращении объёмов добычи нефти.

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