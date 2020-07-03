Ростов-на-Дону, , 10:38 — REGNUM В Ростовской области возобновили работу более 400 летних площадок. Об этом сообщила директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова.

«Постепенно жизнь в Ростовской области входит в привычное русло. С начала недели возобновили работу более 400 летних площадок. Заведения, в которых не предусмотрены открытые веранды и террасы, продолжают работать в формате доставки и на вынос», — написала глава ведомства в Instagram.

Теларова также напомнила, что организации и предприятия работают при строгом выполнении всех санитарных требований.

ИА REGNUM ранее сообщало, что работа летних площадок кафе и ресторанов в Ростовской области возобновлена с 29 июня. В настоящее время, по данным на 2 июля, индекс закрытости экономики составляет 1,7%.

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