Москва, 3 июля 2020, 09:52 — REGNUM Факторы, которые определяют экономическое положение Америки, негативные и они находятся за пределами влияния главы Белого дома, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что избрание главой Белого дома бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на ноябрьских выборах вызовет крах фондового рынка.
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