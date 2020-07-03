Москва, , 09:52 — REGNUM Факторы, которые определяют экономическое положение Америки, негативные и они находятся за пределами влияния главы Белого дома, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Вне зависимости от того, кого выберут президентом США — действующего главу Белого дома Дональда Трампа или бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, будущее американской экономики выглядит мрачно, — сказал он. — Факторы, которые определяют экономическое положение США, негативные, и они находятся за пределами влияния президента. Трамп пообещал вернуть производство в Америку. Ну и где результат? Ничего не вернул. Вернуть невозможно. Зато инициировал конфликт с Китаем, который так же опасен для американской экономики, как и для китайской».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что избрание главой Белого дома бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на ноябрьских выборах вызовет крах фондового рынка.

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