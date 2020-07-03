Тегеран, , 09:42 — REGNUM 1 июля посол Ирана в Киргизии Саид Харрази заявил, что на основе дорожной карты, разработанной двумя странами, посольство готово определить новые экономические и технологические возможности между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 июля.

Он указал на первую виртуальную международную встречу по обеспечению технологических потребностей между иранскими и киргизскими компаниями в области сельского хозяйства и отметил, что это событие является началом для дальнейшего сотрудничества между двумя странами в сельскохозяйственной области.

«Страны центральноазиатского региона являются приоритетными для Ирана, и отношения Исламской Республики с этим регионом имеют глубокие исторические корни, несмотря на то, что прошло совсем немного времени с тех пор, как они обрели независимость», — сказал Харрази.

Харрази подчеркнул, что сегодня существуют различные пути укрепления связей Ирана со странами Центральной Азии, особенно с Киргизией, одним из которых является укрепление торгово-экономического сотрудничества и попытка использовать потенциал друг друга в различных областях.