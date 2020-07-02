Ташкент, , 14:00 — REGNUM Ускорение строительства железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан обсудили министры транспорта Узбекистана и Киргизии Элёр Ганиев и Жанат Бейшенов, сообщили 2 июля в пресс-службе узбекистанского минтранса.

Во время телефонного разговора стороны обсудили выбор маршруты и другие технические и финансовые условия проекта строительства железной дороги. Собеседники договорились провести еще одну встречу с участием Китая для ускорения реализации проекта.

Министра также обсудили повышение эффективности транспортного коридора Ляньюньган — Ланьчжоу — Кашгар — Иркештам — Ош — Андижан.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня в «Киргизских железных дорогах» опровергли информацию в СМИ о том, что строительство железной дороги по маршруту Китай — Киргизия — Узбекистан начнется уже в июле 2020 года.

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