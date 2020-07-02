Стокгольм, , 13:56 — REGNUM По данным последнего отчета Евростата, в Швеции сохраняется один из самых высоких уровней безработицы в Евросоюзе (ЕС). Сейчас страна занимает восьмое место в списке стран с высоким уровнем безработного населения. Об этом 2 июля сообщила газета Fria Tider.

2 июля Евростат опубликовал свою статистику по уровню безработицы в ЕС. Журналисты подчеркивают, что данные еще не отражают каких-либо драматических цифр из-за пандемии коронавируса, так как данный отчет ограничивается маем этого года.

Общий уровень безработицы в ЕС в настоящее время составляет 6,7%, в феврале этого безработица находилась на уровне 6,4%. Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Испании, в мае она составила 14,5%. За ней следует Греция (18,1%), Кипр (10,2%), Латвия (9,8%), Литва (9,3%), Хорватия (8,9)% и Франция (8,1%).

По данным Евростата, Швеция занимает восьмое место по уровню безработицы в ЕС. В мае данный показатель составил 8,0%.