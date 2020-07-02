Москва, , 13:03 — REGNUM Каждый пятый житель России считает, что его сбережений в отпуске хватит только на поездки по области. Таковы итоги опроса, проведённого сервисом путешествий Туту.ру, о которых его организаторы сообщили корреспонденту ИА REGNUM. В опросе приняло участие 3 тысячи респондентов. Каждый второй признался, что отпуск планировать не на что: накоплений нет, всё потрачено. Каждый пятый ответил, что его сбережений хватит «разве что только на поездки по области».

«У 15% с накоплениями всё хорошо, путешественники просто ждут, когда откроется нужное направление, а 4% уже потратили заначку: купили билет или забронировали тур. Тех, кому не пришлось откладывать деньги на отпуск, 8%. А 3% ответили, что планируют взять кредит на отпуск», — сообщили организаторы опроса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года количество купленных железнодорожных билетов на лето выросло в 4 раза по сравнению с маем.