Москва, 2 июля 2020, 13:03 — REGNUM Каждый пятый житель России считает, что его сбережений в отпуске хватит только на поездки по области. Таковы итоги опроса, проведённого сервисом путешествий Туту.ру, о которых его организаторы сообщили корреспонденту ИА REGNUM. В опросе приняло участие 3 тысячи респондентов. Каждый второй признался, что отпуск планировать не на что: накоплений нет, всё потрачено. Каждый пятый ответил, что его сбережений хватит «разве что только на поездки по области».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года количество купленных железнодорожных билетов на лето выросло в 4 раза по сравнению с маем.